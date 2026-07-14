Тверские росгвардейцы за неделю изъяли 42 единицы оружия у жителей региона

Изымали оружие у граждан за нарушение правил хранения и несвоевременное продление документов. Фото: Росгвардия Тверской области.

В Тверской области за период с 6 по 12 июля сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы Росгвардии изъяли у жителей 42 единицы оружия. В ходе надзорных мероприятий инспекторы провели около 160 проверок владельцев оружия, выявив 18 административных правонарушений.

Большинство нарушений связано с несоблюдением условий хранения оружия и задержками при переоформлении документов. За этот же период ведомство выдало гражданам более 220 лицензий и разрешений.

В Росгвардии напоминают, что по закону «Об оружии» №150-ФЗ владельцы обязаны хранить оружие и патроны по месту жительства в закрытых на замок сейфах, шкафах или ящиках из высокопрочных материалов, чтобы исключить доступ посторонних лиц.