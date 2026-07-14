По решению главы региона размер единовременного пособия при подписании контракта на охрану важных объектов Верхневолжья вырос. Фото: ПТО.

Добровольцам отряда «БАРС ТВЕРЬ», обеспечивающим безопасность особо важных объектов Тверской области, гарантируют всестороннюю социальную поддержку. По решению руководителя региона Виталия Королева единовременная выплата при вступлении составит 200 тысяч рублей, а ежемесячный доход за время службы — от 100 тысяч рублей. На время прохождения сборов за добровольцами сохраняются рабочие места, средний заработок и места в вузах для студентов с военной специальностью.

Виталий Королев увеличил выплату тверским добровольцам отряда БАРС до 200 тысяч Видео: ПТО.

Неработающих граждан трудоустроят на заводы Верхневолжья. Служба проходит только в Тверской области в рамках резерва сроком от 3 до 5 лет с правом досрочного расторжения контракта. Сборы длятся два месяца (две недели подготовки и 45 суток боевого дежурства), после чего бойцы возвращаются на свои рабочие места, но по желанию срок службы можно продлить.

На этот период гарантировано бесплатное жилье, питание, медицинская помощь, проезд, экипировка и страхование жизни за счет государства. Отдельные категории могут получить профессиональное образование с госсвидетельством. Запись ведется по номеру 122.