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НовостиОбщество14 июля 2026 10:48

Виталий Королев увеличил выплату тверским добровольцам отряда БАРС до 200 тысячвидео

Глава Тверской области Виталий Королев принял решение об увеличении единовременной выплаты для добровольцев при подписании контракта до 200 тысяч рублей
Иван Васильев
По решению главы региона размер единовременного пособия при подписании контракта на охрану важных объектов Верхневолжья вырос.

По решению главы региона размер единовременного пособия при подписании контракта на охрану важных объектов Верхневолжья вырос.

Фото: ПТО.

Добровольцам отряда «БАРС ТВЕРЬ», обеспечивающим безопасность особо важных объектов Тверской области, гарантируют всестороннюю социальную поддержку. По решению руководителя региона Виталия Королева единовременная выплата при вступлении составит 200 тысяч рублей, а ежемесячный доход за время службы — от 100 тысяч рублей. На время прохождения сборов за добровольцами сохраняются рабочие места, средний заработок и места в вузах для студентов с военной специальностью.

Виталий Королев увеличил выплату тверским добровольцам отряда БАРС до 200 тысяч

Видео: ПТО.

Неработающих граждан трудоустроят на заводы Верхневолжья. Служба проходит только в Тверской области в рамках резерва сроком от 3 до 5 лет с правом досрочного расторжения контракта. Сборы длятся два месяца (две недели подготовки и 45 суток боевого дежурства), после чего бойцы возвращаются на свои рабочие места, но по желанию срок службы можно продлить.

На этот период гарантировано бесплатное жилье, питание, медицинская помощь, проезд, экипировка и страхование жизни за счет государства. Отдельные категории могут получить профессиональное образование с госсвидетельством. Запись ведется по номеру 122.