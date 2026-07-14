Голосование - в сентябре. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Облизбирком сообщил о том, что на выборы губернатора Тверской области выдвинулись шесть кандидатов, поддержанных политическими партиями.

Кандидаты следующие (в хронологическом порядке выдвижения):

- Виталий Королев, дата рождения – 23 июня 1980 года, временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области, выдвинут Тверским региональным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия».

- Сергей Малинкович, дата рождения – 27 мая 1975 года, председатель центрального комитета политической партии «Коммунистическая партия Коммунисты России», депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания на непостоянной основе, выдвинут политической партией «Коммунистическая партия Коммунисты России».

- Татьяна Петрова, дата рождения – 9 января 1977 года, директор ООО «Больница Пирогова», выдвинута региональным отделением социалистической политической партии «Справедливая Россия».

- Людмила Воробьёва, дата рождения – 30 марта 1952 года, депутат Законодательного Собрания Тверской области на непостоянной основе, выдвинута тверским областным отделением КПРФ.

- Ольга Левина, дата рождения – 28 августа 1984 года, руководитель группы ООО «Озон Сервис», выдвинута тверским региональным отделением политической партии ЛДПР.

- Игорь Яковенко, дата рождения – 3 июля 1964 года, заместитель директора липецкого филиала Российский университет медицины Минздрава РФ, выдвинут региональным отделением политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».

Облизбирком уточняет, что с 18 июля до 18 часов 22 июля выдвинутые кандидаты должны представить документы для регистрации.

Напомним, что выборы губернатора Тверской области пройдут 20 сентября 2026 года в рамках Единого дня голосования. При этом по решению ЦИК России проголосовать также можно будет 18 и 19 сентября.