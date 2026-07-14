Мужчина опубликовал кадры крушения БПЛА в социальных сетях, проигнорировав действующий запрет. Фото: МВД Тверской области.

Тверские полицейские привлекли к административной ответственности 38-летнего жителя областного центра за видеосъемку падения беспилотного летательного аппарата. Установлено, что житель поселка Элеватор ранним утром зафиксировал падение БПЛА на окраине Твери. Мужчина знал о действующем запрете на распространение подобной информации, однако разместил видеозапись в своем аккаунте в социальной сети.

Тверичанина привлекли к ответственности за съемку падения беспилотника Видео: МВД Тверской области.

В отношении нарушителя составлен протокол по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ. Наказание по данной статье за невыполнение правил поведения при угрозе чрезвычайной ситуации предусматривает штраф для граждан в размере до 30 тысяч рублей.

В полиции напоминают, что в Тверской области действует режим повышенной готовности для обеспечения мер территориальной и гражданской обороны и защиты населения от ЧС.