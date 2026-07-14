ФСБ и НАК объяснили правила безопасности и важность неразглашения информации в соцсетях при обнаружении угрозы. Фото: НАК.

Тверское УФСБ распространило рекомендации НАК о поведении при обнаружении подозрительного грузовика (без водителя, со скрытыми номерами, шумом из кузова, летающими рядом дронами или припаркованного у НПЗ и военных объектов).

Спасатели и сотрудники спецслужб просят граждан при обнаружении подозрительного транспорта немедленно отойти на безопасное расстояние за капитальное укрытие. Фото: НАК.

Главное правило — не приближаться к машине. Необходимо удалиться на 100–200 метров, спрятавшись за угол здания или бетонную стену. По возможности следует запомнить ориентиры, координаты и число БПЛА, после чего набрать 112 или 102.

До прибытия специалистов запрещено публиковать снимки и подробности в чатах и социальных сетях, так как слухи могут создать заторы и панику. Ожидать полицию, спасателей, кинологов и взрывотехников нужно в безопасной зоне, чтобы лично передать им зафиксированные детали для первичного осмотра.