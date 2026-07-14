В 31 округе Тверской области частично нарушилось электроснабжение

Спасатели рекомендуют жителям Тверской области сделать запасы технической воды при масштабных отключениях электроэнергии. Фото: МЧС Тверской области.

Управление МЧС России по Тверской области представило уточненные данные об отключении электроснабжения по состоянию на 6:00 14 июля 2026 года. Аварийные отключения зафиксированы в 31 муниципальном образовании:

Максатихинском, Молоковском, Лесном, Бежецком, Удомельском, Бологовском, Вышневолоцком, Спировском, Фировском, Калязинском, Кашинском, Кесовогорском, Кимрском, Торопецком, Андреапольском, Нелидовском, Оленинском, Западнодвинском, Жарковском, Ржевском, Зубцовском, Старицком, Калининском, Конаковском, Рамешковском, Осташковском, Пеновском, Селижаровском, Торжокском, Лихославльском и Кувшиновском округах.

К ликвидации последствий привлечены бригады «Россети Тверьэнерго» — всего 622 человека и 213 единиц техники, включая 34 спасателя и 17 единиц техники МЧС. Горячая линия «Россети Центр» принимает звонки по номеру 8-800-220-0-220.

МЧС напоминает правила безопасности при отключении света: выньте вилки приборов из розеток (особенно холодильник); проверьте масштаб отключения в окно; если обесточен весь населенный пункт, сделайте запас воды и проверьте давление в кране; обратитесь в ЕДДС или управляющую компанию; следите за сообщениями властей; после возвращения тока подождите несколько минут перед включением техники и зарядите мобильные устройства. Телефон доверия МЧС: 8 (4822) 39-99-99, экстренная служба: 101, 112 (или 01).