Судебные приставы Бологого не смогли лишить водительских прав должника

Исполнительные производства в отношении должника были возбуждены по линии Госавтоинспекции. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Кимрский городской суд Тверской области рассмотрел иск судебного пристава-исполнителя Бологовского районного отделения УФССП. Истец требовал ограничить должника в праве управления транспортными средствами в рамках исполнительных производств, возбужденных на основании постановлений Госавтоинспекции.

Общая сумма долга мужчины составила 111 250 рублей. Суд отказал в удовлетворении требований, так как должник трудоустроен водителем в ООО, и данная деятельность является для него основным источником средств к существованию.

Ответчику разъяснили, что при уклонении от выплат с полученной зарплаты пристав вправе направить иск повторно. Решение Кимрского городского суда в законную силу не вступило.