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НовостиОбщество13 июля 2026 19:33

Прокуратура Тверской области помогла 15-летнему инвалиду получить кресла-коляски

После вмешательства Вышневолоцкой межрайонной прокуратуры воспитанник детского дома получил два специальных кресла-коляски
Антон ПАЛЬЧИКОВ
По обращению директора Кашаровского детского дома-интерната надзорный орган добился справедливости. Фото: Прокуратура Тверской области.

По обращению директора Кашаровского детского дома-интерната надзорный орган добился справедливости. Фото: Прокуратура Тверской области.

Вышневолоцкая межрайонная прокуратура Тверской области провела проверку соблюдения законодательства о социальной защите инвалидов. Поводом послужило обращение директора ГБУ «Кашаровский детский дом-интернат для детей с серьезными нарушениями в интеллектуальном развитии».

Проверка подтвердила, что 15-летний воспитанник госучреждения своевременно не был обеспечен техническими средствами реабилитации. Подростку требовались прогулочная и комнатная кресло-коляски с ручным приводом и дополнительной поддержкой головы и тела.

В результате принятых мер реагирования и вмешательства прокуратуры Тверской области права ребенка-инвалида были полностью восстановлены, его обеспечили необходимыми креслами-колясками.