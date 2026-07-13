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НовостиОбщество13 июля 2026 18:53

Многодетная мать из Конаково отсудила сертификат на покупку автомобиля

В Конаково семье с пятью детьми отказали в помощи из-за регистрации ребенка в Московской области, но в дело вмешалась прокуратура
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Прокуратура проконтролирует выдачу сертификата на автомобиль многодетной семье после вступления решения суда в силу.

Прокуратура проконтролирует выдачу сертификата на автомобиль многодетной семье после вступления решения суда в силу.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Конаковском округе Тверской области защитили социальные права многодетной семьи. В ноябре 2024 года мать пятерых детей обратилась в ГКУ «Центр выплат «Тверская семья» за региональным сертификатом на приобретение автотранспорта.

Ведомство ответило отказом, поскольку пятый ребенок родился и был зарегистрирован органами ЗАГС в Московской области. Отказ мотивировали изменениями в правилах оказания поддержки, проигнорировав тот факт, что право на выплату возникло у семьи до изменения законодательства.

Конаковская межрайонная прокуратура подала в суд иск, потребовав признать действия учреждения незаконными. Суд встал на сторону многодетной матери и обязал предоставить семье сертификат. На данный момент решение суда не вступило в законную силу.