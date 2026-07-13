Тверские полицейские задержали 19-летнего парня с пятью граммами "синтетики"

Подозреваемый юноша помещен в изолятор временного содержания. Фото: МВД Тверской области.

Сотрудники регионального управления по контролю за оборотом наркотиков задержали 19-летнего жителя Твери. По оперативным данным, молодой человек хотел заработать на сбыте запрещенных веществ.

Он приобрел через тайник-закладку в Калининском округе более 5 граммов наркотического средства, расфасовал его по отдельным сверткам и хранил при себе для последующей продажи. В отделе полиции задержанный полностью признал свою вину, он помещен в изолятор временного содержания до вынесения меры пресечения.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК РФ за незаконный сбыт наркотиков в крупном размере, санкция которой предусматривает до 10 лет лишения свободы.