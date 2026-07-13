В Ржеве против получательницы гранта на бизнес возбудили дело о мошенничестве

Женщина завысила чеки на маркетплейсе на 66 тысяч рублей при закупках для швейного производства. Фото: МВД Тверской области.

Подразделение дознания МО МВД России «Ржевский» возбудило уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ в отношении 36-летней жительницы Ржева. Установлено, что женщина получила от государства единовременную выплату в размере 350 тысяч рублей на открытие швейного производства и была обязана ежемесячно отчитываться о расходах.

При закупке оборудования и материалов на маркетплейсе она предоставила в социальный орган чеки с завышенной на 66 тысяч рублей суммой, потратив эту разницу на другие цели без корректировки бизнес-плана. Нарушение выявили в ходе ведомственной проверки.

В отделе полиции фигурантка признала свою вину, ей избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. За совершение мошенничества Уголовный кодекс предусматривает наказание вплоть до двух лет лишения свободы.