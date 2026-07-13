В тверской женской колонии провели творческую ярмарку для осужденных

Женщины-осужденные театрального и музыкального кружков подготовили творческие номера для презентации вновь прибывшим подопечным. Фото: УФСИН Тверской области.

В исправительной колонии №5 УФСИН России по Тверской области состоялась ярмарка-презентация творческих объединений под названием «Творческие люди». Целью акции стало привлечение вновь прибывших осужденных женщин к полезной занятости и саморазвитию во время отбывания наказания.

Перед зрителями выступили участницы различных кружков. Театральная студия представила сценическую постановку, звучали музыкальные и поэтические номера, а спортсменки продемонстрировали физическую подготовку.

Также в клубе организовали выставку живописи и декоративно-прикладного искусства, любители шахмат и шашек поделились успехами, а цветоводы рассказали о выращивании растений для благоустройства территории учреждения. Руководство колонии отмечает, что такая кружковая работа способствует воспитанию, реабилитации и стимулирует законопослушное поведение осужденных.