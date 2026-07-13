Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 июля 2026 17:02

В тверской женской колонии провели творческую ярмарку для осужденных

В ИК-5 УФСИН прошла презентация кружков, призванная помочь недавно прибывшим женщинам адаптироваться к жизни в колонии
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Женщины-осужденные театрального и музыкального кружков подготовили творческие номера для презентации вновь прибывшим подопечным. Фото: УФСИН Тверской области.

Женщины-осужденные театрального и музыкального кружков подготовили творческие номера для презентации вновь прибывшим подопечным. Фото: УФСИН Тверской области.

В исправительной колонии №5 УФСИН России по Тверской области состоялась ярмарка-презентация творческих объединений под названием «Творческие люди». Целью акции стало привлечение вновь прибывших осужденных женщин к полезной занятости и саморазвитию во время отбывания наказания.

Перед зрителями выступили участницы различных кружков. Театральная студия представила сценическую постановку, звучали музыкальные и поэтические номера, а спортсменки продемонстрировали физическую подготовку.

Также в клубе организовали выставку живописи и декоративно-прикладного искусства, любители шахмат и шашек поделились успехами, а цветоводы рассказали о выращивании растений для благоустройства территории учреждения. Руководство колонии отмечает, что такая кружковая работа способствует воспитанию, реабилитации и стимулирует законопослушное поведение осужденных.