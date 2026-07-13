Виталий Королев и Сергей Собянин подписали соглашение о сотрудничестве

Новое двустороннее соглашение между Тверской областью и Москвой охватывает экономические, инфраструктурные и социальные проекты. Фото: ПТО.

13 июля глава Тверской области Виталий Королев и мэр Москвы Сергей Собянин подписали соглашение о сотрудничестве, развивающее положения документа от 2016 года. Соглашение охватывает транспорт, ИТ, промышленность, строительство, ЖКХ, культуру, спорт и АПК. Тверской регион поставляет столице продовольствие и участвует в выполнении московского госзаказа.

«Подписанное сегодня соглашение является важным этапом, новой вехой развития сотрудничества Тверской области и города Москвы. Конечно, в первую очередь, это взаимодействие в промышленности, экономике, транспортной сфере. Это сохранение экологического баланса в районе крупного источника питьевой воды – Иваньковского водохранилища. Спектр соглашения очень широк», — отметил Виталий Королев.

Сергей Собянин подчеркнул, что столица и Тверская область являются соседями, связанными множеством проектов, включая строительство Высокоскоростной магистрали «Москва — Санкт-Петербург», в реализации которой Москва оказывает поддержку. Мэр добавил, что у столицы подписано 86 соглашений с регионами. На встрече, где также подписывалось соглашение с Белгородской областью, обсудили инициативу о переносе сроков выплат по бюджетным кредитам.

«Конечно, необходимо будет выходить для этого решения на уровень Президента Российской Федерации. Я думаю, что этот вопрос будет в недалеком будущем обсуждаться», — заявил Собянин.

В социальной сфере регионы развивают цифровизацию: с 2025 года более 20 тверских клиник используют платформу «МосМедИИ» для обработки исследований, а с первой четверти нового 2026/2027 учебного года во всех школах и в перспективе в колледжах Верхневолжья внедрят систему «Московская электронная школа» (соглашение подписано в мае 2026 года). В туризме создаются совместные маршруты на платформе RUSSPASS, включая тур «Москва + Тверская область: Энергия мегаполиса и гармония природы».