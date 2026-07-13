Возле жилого дома в Твери провалился грунт

На месте работают прокуратура и СК. Фото: Прокуратура Тверской области.

В Московском районе Твери организованы проверки по факту провала грунта у подъезда жилого дома №5 по улице Гвардейской. В результате обвала подвальное помещение заполнилось дождевыми стоками. Это создало угрозу разрушения фундамента и обесточивания дома, так как в подвале находится электрический щит.

В соцсетях жители жаловались на бездействие коммунальщиков, однако к настоящему моменту службы провели работы по подсыпке грунта на месте провала. Московский межрайонный следственный отдел Твери проводит доследственную проверку по материалам из интернета.

На место инцидента лично выезжал прокурор Московского района города Иван Чурилов. Ведомство оценит обстоятельства случившегося и при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.