Тверская полиция задержала четырех граждан за хищение денег у бойцов СВО

Подозреваемые забирали банковские карты у отправлявшихся на фронт бойцов, лишив их в общей сложности 9,6 миллиона рублей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД по Тверской области при содействии бойцов Росгвардии задержали преступную группу, обкрадывавшую участников СВО. Четверо граждан в течение двух лет находили асоциальных граждан, склоняли их к военной службе, обещали выплаты и безопасные условия, а после подписания контракта забирали их банковские карты.

Пока военные находились на фронте, обвиняемые похищали их деньги. Правоохранители доказали причастность группы к четырем мошенничествам с ущербом не менее 9,6 миллиона рублей.

Также полиция проверяет информацию о фиктивных браках бойцов с представительницами того же этноса, к которому относятся задержанные. Следственной частью СУ УМВД по Тверской области возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159 УК РФ. Фигуранты заключены под стражу.