Тверской Россельхознадзор обнаружил 370 гектаров заросших борщевиком земель

Собственникам запущенных сельхозугодий грозят крупные штрафы и лишение земли через суд. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям подвело итоги борьбы с борщевиком Сосновского в Верхневолжье. С начала 2026 года в регионе выявили 62 заросших сельхозучастка общей площадью более 370 гектаров. Большинство из них находится в собственности граждан, остальные принадлежат компаниям и муниципалитету.

Наибольшее число нарушений зафиксировано в Кимрском округе (29 участков) и Селижаровском районе (12), также сорняк обнаружили в Максатихинском, Старицком и еще десяти округах области. Полностью очищенных полей пока нет. По закону за игнорирование борьбы с сорняком предусмотрены штрафы: для граждан — до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — до 100 тысяч, для юрлиц — до 700 тысяч рублей, а в крайнем случае — изъятие земли через суд для продажи на торгах.

С 9 июня, после вступления в силу регионального постановления, борщевик учитывается как опасное инвазивное растение: по новой схеме уже выявили более 84 гектаров заросших земель, выписав владельцам первые предписания. Всего за текущий год выдано 8 предостережений и 10 предписаний, а от граждан на 10 июля поступило 29 жалоб (в 2025 году — 51).