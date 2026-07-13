Тверские участники СВО могут без очереди на «Госуслугах» записать ребенка в кружки и секции

Участники СВО могут подтвердить первоочередное право зачисления ребёнка в учреждения допобразования. Фото: ПТО.

Для участников и ветеранов СВО в регионе теперь на портале «Госуслуги» доступна услуга по первоочередному зачислению детей участников СВО в различные секции, кружки, студии в местные госучреждениях дополнительного образования.

«В Тверской области ведётся системная работа по упрощению процедур предоставления различных мер поддержки для участников специальной военной операции и их семей, в том числе за счет внедрения цифровых возможностей. Это направление обозначено главой региона Виталием Королевым в числе приоритетных для Верхневолжья», - напоминает пресс-служба областного правительства.

Реестр мер поддержки и услуг в электронной форме (с возможностью дистанционного оформления) для участников СВО и членов их семей доступен по ссылке далее.