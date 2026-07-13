В Заволжском районе Твери отремонтируют сорок два двора за лето

Всего в областном центре в нормативное состояние приведут более 140 дворовых территорий по поручению Виталия Королева. Фото: Отдел информации и аналитики Администрации города Твери.

Администрация Твери сообщила о ходе реализации муниципальной программы ремонта дворовых территорий, проходящей второй год подряд. Благодаря выделению дополнительных средств из областного бюджета по распоряжению главы региона Виталия Королева, объемы финансирования этим летом были увеличены.

Всего в городе запланировано обновить свыше 140 дворов, включая 42 объекта в Заволжском районе. Комиссионную приемку завершенных территорий проводят представители мэрии, контролирующих ведомств и депутаты Заксобрания региона и городской Думы.

В частности, проверка прошла во дворах домов № 12, 14, 24 и 26 на Сахаровском шоссе, где отремонтировали более 3 тысяч квадратных метров асфальта. Депутат Заксобрания Тверской области Олег Лебедев отметил важность работы старших по домам, а депутат гордумы Дмитрий Нечаев поблагодарил жителей за инициативность.