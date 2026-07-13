В Твери поздравили юбиляров семейной жизни

Их браку уже 50 лет. Фото: ЗАГС Тверской области

В областном Дворце бракосочетания в Твери 10 июля вновь устроили чествование юбиляров семейной жизни - супругов со значительным стажем брака.

Глава региона Виталий Королев привел такие крепкие супружеские пары в пример молодежи на недавно прошедшем Дне семьи, любви и верности, напомнила пресс-служба областного правительства.

«В регионе действует 88 мер поддержки семьи и детства. Но не менее важно, чтобы у молодежи перед глазами были достойные примеры для подражания. Вызывают искреннее уважение и восхищение ваша забота о детях, стремление привить им лучшие качества и дать все самое дорогое, что есть в сердцах родителей», - отметил тогда Виталий Королев.

Во Дворце бракосочетания с золотой свадьбой поздравили Александра Михайловича и Галину Николаевну Козловых. Да, они в браке уже 50 лет - поженились 10 июля 1976 года в городе Калинине (Твери).

«Мы познакомились в 1971 году. Я тогда учился в строительном техникуме, а Галина Николаевна работала в библиотеке имени Герцена. Увидел ее и решил познакомиться. Потом ушел служить в Вооруженные Силы. Галина уехала в Калининград работать педагогом. Приехал к ней, уговорил вернуться на родину. А в 76-м году Галина согласилась стать моей женой», - рассказал Александр Михайлович.

У Александра Михайловича и Галины Николаевны двое детей, четверо внуков.

Помимо чествования юбиляров 10 июля областной ЗАГС зарегистрировал свыше 30 браков.