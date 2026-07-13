Роспотребнадзор Тверской области зарегистрировал пять очагов бешенства животных

Число нападений зверей на людей выросло на 15%, при этом четверть пострадавших составляют несовершеннолетние. Фото: Елена ВАХРУШЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Тверской области зафиксирован рост числа обращений за медицинской помощью из-за нападений животных. За шесть месяцев 2026 года к медикам обратились 1870 человек (из них 26% — дети), что на 15% превышает прошлогодний уровень. За 2025 год и первую половину текущего года случаев заражения людей бешенством не выявлено, однако Роспотребнадзор напоминает о смертельной опасности вируса, поражающего нервную систему.

Инфекция передается через укусы, царапины и слюну больных зверей, в которой вирус появляется за 7–10 дней до первых симптомов. Тверское Управление зафиксировало 5 очагов бешенства животных в 5 округах. Жителей призывают ежегодно вакцинировать питомцев, избегать контактов с дикими и бездомными особями и следить за симптомами болезней (повышение температуры, рвота, слюноотделение, параличи, отказ от пищи, расширение зрачков).

При нападении зверя необходимо немедленно обратиться в больницу для экстренной вакцинации. Для профессионалов (ветеринаров, собаководов, егерей, спелеологов, охотников, звероводов) обязательны профилактические прививки.