Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 июля 2026 12:15

Роспотребнадзор Тверской области зарегистрировал пять очагов бешенства животных

Почти две тысячи жителей Тверской области пострадали от укусов животных с начала 2026 года
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Число нападений зверей на людей выросло на 15%, при этом четверть пострадавших составляют несовершеннолетние.

Число нападений зверей на людей выросло на 15%, при этом четверть пострадавших составляют несовершеннолетние.

Фото: Елена ВАХРУШЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Тверской области зафиксирован рост числа обращений за медицинской помощью из-за нападений животных. За шесть месяцев 2026 года к медикам обратились 1870 человек (из них 26% — дети), что на 15% превышает прошлогодний уровень. За 2025 год и первую половину текущего года случаев заражения людей бешенством не выявлено, однако Роспотребнадзор напоминает о смертельной опасности вируса, поражающего нервную систему.

Инфекция передается через укусы, царапины и слюну больных зверей, в которой вирус появляется за 7–10 дней до первых симптомов. Тверское Управление зафиксировало 5 очагов бешенства животных в 5 округах. Жителей призывают ежегодно вакцинировать питомцев, избегать контактов с дикими и бездомными особями и следить за симптомами болезней (повышение температуры, рвота, слюноотделение, параличи, отказ от пищи, расширение зрачков).

При нападении зверя необходимо немедленно обратиться в больницу для экстренной вакцинации. Для профессионалов (ветеринаров, собаководов, егерей, спелеологов, охотников, звероводов) обязательны профилактические прививки.