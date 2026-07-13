В Твери обсудили, как креативно развивать у граждан финансовую грамотность

Тверь приняла конференцию по финансовой грамотности, организованную Банком России совместно с Минфином РФ. Фото: пресс-служба РМИ

В Твери в историческом медиапарке «Россия моя история» провели конференцию по креативным решениям в сфере финансовой культуры в регионах Центрального федерального округа. Собрались бизнесмены, финансисты, представители креативного сектора экономики и чиновники разных регионов. Приветствие от главы Тверской области Виталия Королева участникам конференции передала зампред регионального правительства Марина Подтихова.

«Тема конференции очень актуальна в свете вызовов, которые стоят перед Россией. В условиях беспрецедентных санкций необходимо обеспечить устойчивое суверенное развитие экономики страны. Творческие индустрии стали полноценную отраслью экономики. Так, Тверская область по вкладу креативного сектора во внутренний региональный продукт входит в топ-20 субъектов Российской Федерации. Тверские проекты по финансовому просвещению включены в каталог лучших отечественных практик», – подчеркнул в приветствии Виталий Королев.

На конференции делились примерами успешных проектов с применением креативного подхода в продвижении финансовой грамотности. К примеру, одна тверская кондитерская создала снабжает вое меню вкладкой с финансовыми советами, а в Воронеже анимационная студия совместно с Главным управлением Банка России по ЦФО создала мультсериал с пояснениями по финансовой грамотности.

«Сегодня человек живет в условиях информационного изобилия. Найти ключик, достучаться до каждого – крайне непростая история. Именно поэтому мы выстраиваем взаимодействие с креативными индустриями. Благодаря разнообразию форматов они позволяют донести ценную информацию в наиболее подходящей для каждого человека форме», – отметил зампред Банка России Михаил Мамута.