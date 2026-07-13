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НовостиОбщество13 июля 2026 11:12

Суд Твери взыскал 674 тысячи рублей с приморского дроппера

Прокуратура Заволжского района Твери добилась возврата денег 84-летней местной жительнице, обманутой мошенниками
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Житель Приморского края выплатит ущерб за использование своего банковского счета.

Житель Приморского края выплатит ущерб за использование своего банковского счета.

Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП». Перейти в Фотобанк КП

Пожилая жительница Твери сможет вернуть свои сбережения, которые она отправила мошенникам. В июле 2024 года 84-летняя пенсионерка под влиянием обмана перечислила более 674 тысяч рублей на чужую банковскую карту.

В рамках уголовного дела по статье 159 УК РФ выяснилось, что счет получателя принадлежит жителю Приморского края, выступившему в роли дроппера. Прокуратура Заволжского района города Твери обратилась в суд с иском о взыскании суммы неосновательного обогащения с владельца карты.

Судебный орган полностью удовлетворил требования прокурора. Фактическое возвращение средств и исполнение судебного вердикта контролируется надзорным ведомством.