Правительство Тверской области увеличило выплаты для добровольцев отряда БАРС

Фото: ПТО.
В Верхневолжье продолжается набор в добровольческий отряд «БАРС ТВЕРЬ», бойцы которого обеспечивают безопасность особо важных объектов и служат строго на территории региона. Решением областного правительства единовременная выплата при подписании контракта увеличена до 200 тысяч рублей.
Фото: ПТО.
Общий ежемесячный доход за время службы составит от 100 тысяч рублей с сохранением заработка и должности на основном месте работы. Неработающим гражданам помогут устроиться на предприятия Тверской области. Контракт заключается на срок от 3 до 5 лет с возможностью расторжения по желанию бойца. Сборы длятся два месяца (две недели подготовки и 45 суток дежурства), а по их окончании добровольцы возвращаются к основной работе.
В год сборы не могут превышать шести месяцев. За студентами с военной специальностью сохраняются учебные места. На время дежурства гарантировано бесплатное проживание, питание, экипировка, лечение и государственное страхование. Телефон горячей линии — 122.