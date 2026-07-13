Правительство Тверской области увеличило выплаты для добровольцев отряда БАРС

Тверские добровольцы на время несения службы в отряде полностью обеспечиваются питанием, обмундированием и государственной страховкой. Фото: ПТО.

В Верхневолжье продолжается набор в добровольческий отряд «БАРС ТВЕРЬ», бойцы которого обеспечивают безопасность особо важных объектов и служат строго на территории региона. Решением областного правительства единовременная выплата при подписании контракта увеличена до 200 тысяч рублей.

Областное правительство увеличило размер единовременной выплаты для тверских добровольцев при подписании контракта до 200 тысяч рублей. Фото: ПТО.

Общий ежемесячный доход за время службы составит от 100 тысяч рублей с сохранением заработка и должности на основном месте работы. Неработающим гражданам помогут устроиться на предприятия Тверской области. Контракт заключается на срок от 3 до 5 лет с возможностью расторжения по желанию бойца. Сборы длятся два месяца (две недели подготовки и 45 суток дежурства), а по их окончании добровольцы возвращаются к основной работе.

В год сборы не могут превышать шести месяцев. За студентами с военной специальностью сохраняются учебные места. На время дежурства гарантировано бесплатное проживание, питание, экипировка, лечение и государственное страхование. Телефон горячей линии — 122.