В Ржевском муниципальном округе продолжается ликвидация последствий неблагоприятных погодных условий. Как сообщили в Главном управлении МЧС по Тверской области, специалисты пожарно-спасательных подразделений задействованы на аварийно-восстановительных работах.
Видео: МЧС Тверской области.
Спасатели проводят распиловку и уборку древесных завалов, которые образовались из-за падения деревьев на проезжие части автомобильных дорог в результате штормового ветра. Работы ведутся для скорейшего восстановления беспрепятственного проезда автотранспорта в районе.
Виталий Королев поручил главам округов ускорить возврат электричества
Правительственный штаб с участием МЧС и ресурсоснабжающих организаций координирует ремонт сетей после циклона «Бернадетт».