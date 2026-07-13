Бойцы распиливают и убирают поваленные деревья с дорог. Фото: МЧС Тверской области.

В Ржевском муниципальном округе продолжается ликвидация последствий неблагоприятных погодных условий. Как сообщили в Главном управлении МЧС по Тверской области, специалисты пожарно-спасательных подразделений задействованы на аварийно-восстановительных работах.

Поваленные ураганом деревья заблокировали автодороги в Ржевском округе Видео: МЧС Тверской области.

Спасатели проводят распиловку и уборку древесных завалов, которые образовались из-за падения деревьев на проезжие части автомобильных дорог в результате штормового ветра. Работы ведутся для скорейшего восстановления беспрепятственного проезда автотранспорта в районе.

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