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НовостиПроисшествия13 июля 2026 9:11

МЧС Тверской области подвело итоги работы за минувшую неделю

С 6 по 12 июля спасатели потушили десятки пожаров, выезжали на аварии и оказывали помощь на водоемах региона
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Бойцы за неделю ликвидировали 42 техногенных возгорания. Фото: МЧС Тверской области.

Бойцы за неделю ликвидировали 42 техногенных возгорания. Фото: МЧС Тверской области.

Главное управление МЧС России по Тверской области опубликовало сводку происшествий за период с 6 по 12 июля. По данным ведомства, за прошедшую неделю чрезвычайных ситуаций в регионе не зарегистрировано.

Спасатели ликвидировали 42 техногенных пожара. На водных объектах Тверской области зафиксировано одно происшествие, в результате которого сотрудники МЧС спасли трех человек, включая одного ребенка.

Кроме того, пожарно-спасательные подразделения 10 раз привлекались для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 18 человек. При возникновении экстренных ситуаций жителей области просят незамедлительно звонить по единому номеру спасения 112.