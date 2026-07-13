Отделение Ржевской ЦРБ возглавил опытный специалист из столицы

В июне под руководством Кирилла Леончука врачи выполнили 22 коронарографии и 16 стентирований сосудов. Фото: ПТО.

Ржевская ЦРБ пополнилась высококвалифицированным специалистом в рамках региональной программы привлечения медицинских кадров. Новым заведующим отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения стал Кирилл Леончук.

Врач окончил Военно-медицинскую академию в Санкт-Петербурге, прошел клиническую ординатуру на базе НПЦиК в Москве и практиковался в клиниках Клина и Зеленограда, продолжая учиться и заниматься наукой. В июне под его руководством ржевские специалисты провели 22 коронарографии и 16 сосудистых операций по стентированию.

Привлечение таких кадров направлено на повышение качества и доступности высокотехнологичной медицинской помощи для жителей Тверской области, подчеркнули в правительстве региона.