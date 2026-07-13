Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 июля 2026 8:51

Отделение Ржевской ЦРБ возглавил опытный специалист из столицы

Тверская область привлекает высококвалифицированных врачей в районные больницы
Антон ПАЛЬЧИКОВ
В июне под руководством Кирилла Леончука врачи выполнили 22 коронарографии и 16 стентирований сосудов.

В июне под руководством Кирилла Леончука врачи выполнили 22 коронарографии и 16 стентирований сосудов.

Фото: ПТО.

Ржевская ЦРБ пополнилась высококвалифицированным специалистом в рамках региональной программы привлечения медицинских кадров. Новым заведующим отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения стал Кирилл Леончук.

Врач окончил Военно-медицинскую академию в Санкт-Петербурге, прошел клиническую ординатуру на базе НПЦиК в Москве и практиковался в клиниках Клина и Зеленограда, продолжая учиться и заниматься наукой. В июне под его руководством ржевские специалисты провели 22 коронарографии и 16 сосудистых операций по стентированию.

Привлечение таких кадров направлено на повышение качества и доступности высокотехнологичной медицинской помощи для жителей Тверской области, подчеркнули в правительстве региона.