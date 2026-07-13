Оставшиеся без света жители Тверской области могут пожаловаться в прокуратуру

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В связи с непогодой, обрушившейся на Тверскую область, региональная прокуратура организовала работу телефонной горячей линии. Как пояснили в ведомстве, линия открыта для защиты прав граждан на благоприятные условия проживания и качественное электроснабжение.
Принимать звонки от жителей региона будут в период с 12 по 17 июля 2026 года по телефону 8 (919) 057-27-62. Поступающая от граждан информация о перебоях или отсутствии света будет оперативно проверяться сотрудниками прокуратуры.
При подтверждении фактов нарушений ведомство примет меры прокурорского реагирования для восстановления коммунальных услуг.