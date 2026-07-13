Жителей Твери и пяти округов области предупредили о плановых отключениях света

Энергетики опубликовали график отключения электричества с 13 по 17 июля. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На этой неделе, с 13 по 17 июля 2026 года, жителей Тверской области ожидают перебои с электричеством. АО «Тверьгорэлектро» проводит плановые ремонты, включающие замену опор и подрезку деревьев.

В Твери 13 июля с 9:00 до 16:00 обесточили часть Московского района: дома на улицах Садовая (№1, 40/5) и Соляная (№1, 27-41, 1). В Заволжском районе в это же время свет отключат на улицах Добролюбова (№125–157/24, 132–136), 3-м проезде Добролюбова (№1–7, 2–8), Литейном переулке (№19–43, 24–46), Стрелковой (№6–24), Ломоносова (№128/37–154/20, 131–155), 1-й и 2-й Новозаводских улицах (№128–150, 131–151 и №128–152, 131–149 соответственно).

Также согласно графику, опубликованному на сайте компании, отключения коснутся Осташкова, Удомли, Калязина, Лихославля и Калашникова. Полный перечень адресов доступен по ссылке на ресурсах ресурсоснабжающей организации.