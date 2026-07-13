В Твери 14 июля стартует новый этап гидравлических испытаний

Проверка теплосетей будет сопровождаться плановыми отключениями воды. Фото: Павел МАКАРОВ.

В Твери 14 июля начнется очередной этап плановой проверки тепловых сетей на прочность и плотность. По информации ООО «Объединенные энергетические системы Тверской области», на время проведения гидравлических испытаний в части домов будет временно отключено горячее водоснабжение.

Полный список адресов, попадающих под отключение, опубликован на официальном сайте компании. Автомобилистов Твери настоятельно просят не парковать машины на люках тепловых камер, чтобы не мешать работе специалистов.

В случае обнаружения провалов асфальта или выброса воды на поверхность граждан просят немедленно звонить по телефону энергокомпании (4822) 78-00-00 или в городскую объединенную диспетчерскую службу по номеру (4822) 34-87-07.