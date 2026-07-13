В Кашинском округе возбудили дело из-за пропажи подростка

Любую информацию о местонахождении пропавшего просят сообщать по телефону 8-930-179-00-69. Фото: СУ СК РФ по Тверской области.

Следственное управление СК РФ по Тверской области объявило о розыске несовершеннолетнего Михаила Михайловича Пронина 2008 года рождения. Юноша пропал 7 июля, покинув свое место жительства в деревне Лисково, и на текущий момент данные о его местонахождении отсутствуют.

По факту безвестного исчезновения Кашинский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело. Сейчас поисками подростка занимаются следователи и криминалисты, которые восстанавливают картину произошедшего.

Граждан, располагающих любыми сведениями, которые могут помочь в поиске, просят незамедлительно связаться со следственным управлением по номеру 8-930-179-00-69.