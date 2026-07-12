Дело возбуждено после гибели ребёнка во время урагана в Тверской области

Дело возбуждено после доследственной проверки. Фото: СУ СКР по Тверской области

СК возбудил уголовное дело после гибели 7-летнего мальчика в Конаковском округе Тверской области.

Напомним, 11 июля на острове рядом с деревней Карачарово во время урагана дерево упало на палатку, в которой в этот момент находился ребёнок. Мальчика экстренно госпитализировали, но спасти его не удалось. Он скончался в больнице от полученных травм.

В связи с этим в СК возбудили уголовное дело по части первой статьи 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности.

«Следователем Следственного комитета назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - уточнили в ведомстве.