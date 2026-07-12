Тверские стройки спасают от обанкротившихся и сбежавших с авансами подрядчиков

Антимонопольная служба и прокуратура взяли под жесткий контроль проблемные стройки социальных объектов в регионе. Фото: Прокуратура Тверской области.

Срыв госконтрактов со стороны строительных фирм оставил тысячи жителей Тверской области без обещанных социальных объектов. К примеру, из-за действий недобросовестных подрядчиков бассейн «Пролетарка» в Твери простаивает с 2019 года. Первая фирма (ООО «Компания Югстрой») обанкротилась, забрав 40 млн рублей аванса, вторая (ООО «Рустехстрой Плюс») заморозила работы. Только сейчас, после вмешательства прокуратуры, ремонт за 121,5 млн рублей возобновило вологодское ООО «Абсолют-М».

Еще один громкий скандал разразился вокруг Дома ребенка «Родничок» в Калязине: фирма «Авестал» получила 100 млн рублей аванса, возвела часть стен и бросила объект. Спасать ситуацию и достраивать корпуса взамен ветхого здания 1917 года пришлось АНО «Развитие социнфраструктуры», качество работ лично проверил глава региона Виталий Королев.

Как пишет tver.aif.ru, от действий халтурщиков страдают и другие муниципалитеты: реабилитационные центры, лагеря и больницы от Торжка до Кимр остаются без спортивных залов и крыш. Для защиты прав жителей тверское УФАС начало массово включать проштрафившиеся компании (таких набралось уже 87) в реестр недобросовестных поставщиков.