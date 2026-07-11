Тверская область планирует стать лидером по развитию искусственного интеллекта. Фото: ПТО.

11 июля в Твери состоялась стратегическая сессия по цифровизации и ИИ-трансформации Тверской области. Мероприятие провели совместно со Сбером в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» для выполнения поручения Президента РФ Владимира Путина по внедрению технологий во все сферы жизни к 2030 году.

Виталий Королев утвердил план цифровизации на стратегической сессии со Сбером Видео: max.ru/korolev.

Глава региона Виталий Королев отметил в своем канале в MAX, что у Тверской области есть все условия стать лидером в ИИ-сфере благодаря ее географическому положению между столицами, проектам ЦОД от Сбера и возможностям собственной энергогенерации. По рейтингу ВШЭ регион уже демонстрирует высокую интенсивность внедрения ИИ на транспорте, в медицине, лесном и сельском хозяйстве, а также в информационной безопасности.

По итогам сессии выделены три перспективных решения. Первое — система областного Минздрава по умной диспетчеризации бригад скорой помощи на основе ГЛОНАСС и статистики вызовов, которая дополнит предстоящее обновление автопарка, запланированное совместно с депутатом Госдумы Аленой Аршиновой (АНО «Евразия»). Второе — рекомендательный сервис Минмолодежи Верхневолжья для поиска грантов под молодежные идеи. Третье — курс Сбера по обучению чиновников ИИ-технологиям.