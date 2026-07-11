60-летняя жительница Твери лишилась десяти тысяч рублей из-за обмана в сети

Полиция ищет мошенников. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Попытка помочь коллеге обернулась потерей денег для 60-летней жительницы Твери. В мессенджере женщине поступило сообщение от знакомой по работе, которая просила срочно одолжить 10 тысяч рублей на пару дней.

Тверичанка перевела всю сумму на указанный в сообщении номер банковской карты. Чтобы уточнить, дошел ли перевод, она лично позвонила коллеге и узнала, что та не отправляла сообщений, а ее аккаунт в социальной сети взломали мошенники для рассылки писем по списку контактов.

Пострадавшая сообщила о случившемся в полицию. На основании ее заявления следователи Твери возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество» и начали поиск злоумышленников.