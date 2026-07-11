Инфраструктуру для проходящей через Тверь ВСМ протестируют на спецполигоне

Минтранс РФ сообщил о подготовке тестового участка длиной почти 1200 метров для испытания путей и инновационных стрелок. Фото: Минтранс РФ.

В Ленинградской области на перегоне Саблино – Тосно началось обустройство испытательного полигона для высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ), которая свяжет Москву, Тверь и Санкт-Петербург. На отрезке протяженностью почти 1200 метров специалисты проверят воздействие поездов на рельсы и земляное полотно.

По информации портала tvernews.ru, для этого под землей и на надземных конструкциях разместят более 1500 специальных датчиков. Еще несколько десятков датчиков перед началом испытаний установят на поезд «Сапсан», который задействуют в тестах до выхода первого состава ВСМ.

Особое внимание уделят испытаниям инновационного стрелочного перевода, рассчитанного на пропуск составов по прямому направлению со скоростью до 400 километров в час. Все испытания проводятся по заданию Минтранса России для проверки безопасности элементов инфраструктуры.