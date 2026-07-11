Вышневолоцкие полицейские задержали жителя Фирова за убийство лосихи

Уголовное дело по части 2 статьи 258 УК РФ предусматривает наказание вплоть до пяти лет заключения. Фото: МВД Тверской области.

Сотрудники МО МВД России «Вышневолоцкий» Тверской области завершили оперативные мероприятия по делу о незаконной охоте. Полицейские установили причастность 56-летнего жителя поселка Фирово к отстрелу лося.

Преступление совершено в декабре прошлого года в одном из охотхозяйств Фировского муниципального округа, где местный охотовед нашел разделанную тушу молодой самки лося с пулевым ранением. Сумма ущерба составила 400 тысяч рублей. Подозреваемый во всем сознался, полицейские изъяли у него охотничье ружье и патроны.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 258 УК РФ. Фигуранту, которому грозит до пяти лет лишения свободы, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении