В Тверской области мужчина избил жену кочергой

Теперь мужчине светит срок. Фото: МВД Тверской области.

Дознаватели Зубцовского отдела полиции МО МВД России «Ржевский» возбудили уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ. Фигурантом стал 29-летний местный житель, подозреваемый в умышленном причинении легкого вреда здоровью супруги.

Участковый установил, что поздним вечером в частном доме между пьяным мужчиной и его не вполне трезвой женой произошла ссора. Супруга взяла в руки скалку, после чего подсудимый нанес ей удар железной кочергой по голове. Женщина обратилась в больницу, где ей обработали раны, от госпитализации она отказалась.

Полученные повреждения врачи расценили как легкий вред здоровью, потерпевшая подала заявление в полицию. Свою вину подозреваемый признал, объяснив действия потерей контроля над собой в ходе конфликта. Максимальный срок по данной статье предусматривает два года лишения свободы.