Тверские полицейские задержали девушку и ликвидировали тайник с "синтетикой"

Служебная собака помогла оперативникам наркоконтроля точно определить местонахождение тайника. Фото: МВД Тверской области.

Сотрудники регионального управления по контролю за оборотом наркотиков Тверской области задержали 29-летнюю тверичанку, подозреваемую в регулярном сбыте запрещенных веществ. В ее квартире на улице Левитана в Твери полицейские изъяли несколько электронных весов и упаковочные материалы для фасовки.

В мобильном телефоне задержанной оперативники обнаружили снимки местности и координаты тайников. При обследовании территории в Калининском районе с помощью служебной собаки полицейские обнаружили и ликвидировали закладку с тяжелым синтетическим наркотиком массой 5,11 грамма.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 2 статьи 228 УК РФ за попытку незаконного хранения наркотиков. Подозреваемой грозит до 10 лет лишения свободы, полиция устанавливает соучастников и каналы поставок.