Прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельств трагедии. Фото: Прокуратура Тверской области.

В Тверской области расследуют обстоятельства пожара со смертельным исходом. Сообщение о возгорании частного жилого дома в поселке Ильино Западнодвинского муниципального округа поступило в МЧС 11 июля в 02:05, а в 02:10 первые подразделения уже прибыли на место.

В Тверской области на пожаре погиб несовершеннолетний Видео: МЧС Тверской области.

В результате происшествия пострадали два человека, а при разборе завалов спасатели обнаружили тело погибшего несовершеннолетнего.

Пожарный расчет прибыл через пять минут после вызова. Фото: МЧС Тверской области.

Дознаватели МЧС предварительно установили, что причиной возгорания стал аварийный режим работы электрооборудования.

Тело погибшего несовершеннолетнего обнаружили в ходе разбора обгоревших конструкций. Фото: СУ СК РФ по Тверской области.

Доследственную проверку проводит Западнодвинский межрайонный следственный отдел СК России, следователи которого осматривают место ЧП и готовят экспертизы для определения точной причины смерти и очага горения. На место выезжал прокурор района Евгений Масленников, надзорное ведомство контролирует ход расследования.