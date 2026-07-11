В Тверской области на пожаре погиб несовершеннолетний

В Тверской области расследуют обстоятельства пожара со смертельным исходом. Сообщение о возгорании частного жилого дома в поселке Ильино Западнодвинского муниципального округа поступило в МЧС 11 июля в 02:05, а в 02:10 первые подразделения уже прибыли на место.
Видео: МЧС Тверской области.
В результате происшествия пострадали два человека, а при разборе завалов спасатели обнаружили тело погибшего несовершеннолетнего.
Дознаватели МЧС предварительно установили, что причиной возгорания стал аварийный режим работы электрооборудования.
Доследственную проверку проводит Западнодвинский межрайонный следственный отдел СК России, следователи которого осматривают место ЧП и готовят экспертизы для определения точной причины смерти и очага горения. На место выезжал прокурор района Евгений Масленников, надзорное ведомство контролирует ход расследования.