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НовостиПроисшествия11 июля 2026 6:51

Ночью над Тверской областью перехватили БПЛА

Ночная попытка атак со стороны Украины была нейтрализована военными, сбившими 178 дронов над регионами России
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Расчеты ПВО обеспечили защиту воздушного пространства Тверской области.

Расчеты ПВО обеспечили защиту воздушного пространства Тверской области.

Фото: Павел МАКАРОВ.

Дежурные силы противовоздушной обороны РФ пресекли ночную попытку массированной атаки БПЛА на регионы России. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, за период с 20:00 10 июля до 08:00 11 июля российские военные уничтожили 178 украинских БПЛА самолетного типа.

Защита воздушного пространства была организована над Тверской, Брянской, Калужской, Ростовской и Смоленской областями.

Также ликвидация целей проводилась над территорией Московского региона, Краснодарского края, республик Крым и Адыгея, а также над водными пространствами Черного и Азовского морей. Все дежурные средства сработали в штатном режиме.