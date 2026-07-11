Ночью над Тверской областью перехватили БПЛА

Расчеты ПВО обеспечили защиту воздушного пространства Тверской области. Фото: Павел МАКАРОВ.

Дежурные силы противовоздушной обороны РФ пресекли ночную попытку массированной атаки БПЛА на регионы России. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, за период с 20:00 10 июля до 08:00 11 июля российские военные уничтожили 178 украинских БПЛА самолетного типа.

Защита воздушного пространства была организована над Тверской, Брянской, Калужской, Ростовской и Смоленской областями.

Также ликвидация целей проводилась над территорией Московского региона, Краснодарского края, республик Крым и Адыгея, а также над водными пространствами Черного и Азовского морей. Все дежурные средства сработали в штатном режиме.