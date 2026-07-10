Александр Новак и Виталий Королев оценили условия обучения в тверском колледже

Учащиеся колледжа спросили вице-премьера и главу региона о строительстве ИТ-центров и развитии баскетбола. Фото: ПТО.

Вице-премьер РФ Александр Новак, руководитель Тверской области Виталий Королев и депутаты Госдумы Владимир Васильев и Алена Аршинова посетили Тверской промышленно-экономический колледж. Это учреждение, выпускающее ИТ-специалистов, дизайнеров и фотографов, в 2023 году первым в регионе вошло в федеральный проект «Профессионалитет» (нацпроект «Молодежь и дети»).

В текущем году колледж окончили 522 человека, из которых 98 получили дипломы с отличием. Делегация осмотрела учебные классы компании «Аквариус», лаборатории виртуальной реальности, дизайна и моделирования адаптивной одежды. В беседе со студентами о создании Центра обработки данных (ЦОД) для новых рабочих мест Новак назвал ИТ-сферу перспективной, а Королев сообщил о планах строительства новых ЦОДов, в том числе силами «Аквариуса», за счет свободных газовых мощностей региона.

В ходе разговора с баскетболистами Александр Новак поделился воспоминаниями о своих школьных соревнованиях, а Виталий Королев анонсировал создание новых игровых площадок совместно с Российской федерацией баскетбола.