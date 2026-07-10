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НовостиПроисшествия10 июля 2026 17:59

Тверское небо прикрыли от дневного налета беспилотников самолетного типа

Военнослужащие дежурных подразделений ПВО нейтрализовали угрозу в воздушном пространстве Верхневолжья и еще ряда регионов
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Дежурные подразделения ПВО обеспечили безопасность мирного населения Верхневолжья.

Дежурные подразделения ПВО обеспечили безопасность мирного населения Верхневолжья.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Военное ведомство отчиталось об успешном отражении серии дневных воздушных атак. С восьми утра до восьми вечера по московскому времени силы противовоздушной обороны вели огонь по низколетящим целям.

В Тверской, Московской, Тульской, Калужской, Смоленской, Брянской, Белгородской и Ростовской областях, а также в Краснодарском крае, Крыму и над Черным морем было перехвачено 144 украинских БПЛА самолетного типа.

Согласно данным Министерства обороны РФ, все дежурные расчеты отработали штатно, предотвратив ущерб объектам инфраструктуры на территории задействованных субъектов.