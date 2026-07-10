Прокуратура Тверской области откроет горячую линию по вопросам приема в школы

С 13 июля по 7 сентября 2026 года ведомство будет принимать жалобы на нарушения прав детей при зачислении в учебные заведения. Фото: Рустем АХУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Тверской области организует работу «горячей линии» по вопросам приема детей в образовательные учреждения. Звонки будут принимать с 13 июля по 7 сентября 2026 года включительно.

Граждане могут сообщить о нарушениях при зачислении в первые классы детей, проживающих на незакрепленных территориях, а также при отборе и переводе учеников в профильные классы и школы с углубленным изучением предметов. Номера горячей линии: 8 (4822) 50-60-80 и 50-60-31. Звонки принимаются с понедельника по четверг с 9:00 до 13:00 и с 13:45 до 18:00, а по пятницам — с 9:00 до 13:00 и с 13:45 до 16:45.

Все обращения будут проверены, при подтверждении нарушений прокуроры примут меры реагирования. Также направить жалобу можно через госуслуги, единый портал прокуратуры РФ или обратиться в территориальные прокуратуры по месту нахождения школ.