Креативный сектор экономики Верхневолжья за пять лет увеличился более чем вдвое

Проекты по сохранению традиционных народных ремесел Тверской области получат дополнительную государственную и муниципальную поддержку. Фото: ПТО.

Развитие творческого бизнеса обсудили на заседании Общественной палаты Тверской области 10 июля. Представитель Тверской торгово-промышленной палаты Катерина Шиповская отметила моду на национальную идентичность, включая использование русских орнаментов в одежде и интерес к фольклорной музыке.

Заместитель председателя палаты Герман Кичатов подчеркнул высокую конкурентоспособность тверских брендов, в числе которых предприятие «Торжокские золотошвеи» и производство «Мармеладная сказка». Рост сектора за пять лет в 2,2 раза вывел Тверскую область на второе место в ЦФО и в топ-20 по России по доле креативной экономики в ВРП. Творческие проекты помогают создавать рабочие места, сохранять ремесла, развивать выставочную деятельность, агро- и событийный туризм.

Для содействия бизнесу и НКО в текущем году планируется внести законопроекты о мерах господдержки в Законодательное Собрание Тверской области после обсуждений с гражданами. Также в регионе действует созданный в феврале Штаб по развитию креативных индустрий, формирующий Реестр субъектов для оказания адресной помощи.