Владимир Путин объявил благодарность четырем жительницам Тверской области

Инесса Чунина, Ирина Николаева, Светлана Трофимова и Ольга Ходченкова удостоены госнаград за заботу о людях и решительность в ЧС. Фото: Александр ЖМУЛИН. Перейти в Фотобанк КП

По распоряжению Президента РФ Владимира Путина четыре жительницы Тверской области получили государственные поощрения. Глава региона Виталий Королев подчеркнул высокую значимость их работы для стабильности Верхневолжья. Председатель областного Красного Креста Инесса Чунина награждена за медицинскую подготовку школьников, обучение соцспециалистов и открытие с 2022 года шести пунктов проката техники, которыми воспользовались более 5 тысяч человек. Виталий Королев отметил, что ее деятельность продолжает лучшие традиции организации.

Три руководителя соцучреждений Торопецкого округа отмечены за профессионализм при ликвидации последствий ЧС в сентябре 2024 года. Директор центра соцобслуживания Ирина Николаева (возглавляет его с 2013 года) лично координировала эвакуацию маломобильных граждан на дому, а также провела обследование домовладений и транспорта. Глава региона отметил, что ее действия по праву получили высокую оценку президента.

Директор психоневрологического интерната Светлана Трофимова, развивающая техническое оснащение учреждения, руководила вывозом жителей двух жилых корпусов и других граждан. Королев поблагодарил ее за сохранение ценностей милосердия.

Директор центра соцподдержки Ольга Ходченкова, занимающаяся разъяснением мер поддержки жителям, в сентябре 2024 года также проводила эвакуацию и работала в комиссии по оценке жилья. Глава Верхневолжья поблагодарил ее за ответственность и вклад в укрепление стабильности в районе.