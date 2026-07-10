Александр Новак оценил, как в Тверской области действует программа догазификации

А у нас в квартире газ. Фото: ПТО

Социальная догазификация – одна из тем, которая интересовала заместителя Председателя Правительства РФ Александра Новака, находящегося в Тверской области с рабочей поездкой.

Вместе с главой региона Виталием Королевым запред побывал в гостях у многодетной семьи, в дом которой сегодня провели газ.

Сопровождали их в поездке также депутат Госдумы Алёна Аршинова и генеральный директор компании «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.

Сегодня в деревне Красная Новь Калининского округа газ был подключен к дому многодетной семьи Новожиловых. У Андрея и Юлии трое детей – дочери Варя и Лиза, сын Олег.

Семья живет в своем доме с 2025 года и до сегодняшнего дня дом отапливался с помощью электрокотла. Помогла решить эту бытовую проблему программа социальной догазификации. Она реализуется в регионах по поручению Президента РФ Владимира Путина в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». К участку Новожиловых газопровод подвели бесплатно. А расходы на подключение внутри границ домовладения и приобретение газового оборудования были компенсированы за счет средств региональной субсидии.

Дорогих гостей хозяева дома, естественно, напоили чаем, поблагодарив федеральное и региональное Правительства за всестороннюю поддержку на каждом этапе подключения.

По словам Юлии Новожиловой, никаких проблем с подачей заявки на догазификацию не возникло:

«Все было быстро и удобно. Мне через день перезвонили операторы, подсказали, что необходимо сделать, и вскоре все было готово. Отдельно хотела бы сказать спасибо за помощь в погашении ипотеки. Мы взяли дом у застройщика и благодаря региональной субсидии смогли ее закрыть».

22,5 тысячи домовладений Тверской области включились в программу догазификации. Всем им до границ участка газ будет подведен бесплатно. 15,5 тыс. – уже подключены к газу.

В регионе в рамках этой программы оказывается поддержка льготным категориям граждан – они могут получить субсидии до 300 тыс. рублей, которые полностью или частично покроют расходы на строительство сетей внутри участка, а также на покупку газовой техники.

На льготы могут рассчитывать многодетные семьи, семьям участников СВО, ветераны Великой Отечественной войны, люди, награждённые знаком «Жителю блокадного Ленинграда», члены семей умерших инвалидов и участников ВОВ. Также к льготным категориям относятся ветераны боевых действий, включая участников СВО, и членам семей умерших ветеранов боевых действий. Помощь оказывается семьям и одиноко проживающим гражданам с невысоким доходом.

На данный момент от жителей Тверской области принято свыше 26 тыс. заявок на догазификацию.