Беременная студентка из Кении нашла приют в Тверском доме для мамы

«Тверской дом для мамы» помог за три года десяткам женщин. Фото: Tverigrad.ru.

Тверской приют оказал помощь 21-летней уроженке Кении Мерси, приехавшей в областной центр ради обучения в медицинском университете. После окончания подготовительных курсов девушка осталась без жилья в общежитии и рассталась с отцом своего будущего ребенка. Как сообщает tverigrad.ru, беременную иностранку принял «Тверской дом для мамы», созданный возле одного из городских храмов.

Директор учреждения Оксана Азизова отметила, что православная Мерси активно помогает по хозяйству и готовит для других постояльцев кенийский суп. Сейчас в приюте также проживают еще две женщины с тремя детьми. Рожать девочку Мерси предстоит в Областном роддоме, после чего она планирует продолжить обучение в ТвГМУ. «Тверской дом для мамы» открыли 6 июня 2023 года при поддержке Синодального отдела РПЦ.

Приют взаимодействует с министерством семейной и демографической политики Тверской области. Председатель Отдела социального служения епархии священник Александр Горячев подчеркнул, что здесь уязвимые женщины получают кров, психологическую, юридическую, социальную и духовную поддержку.