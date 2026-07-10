Александр Новак и Виталий Королев запустили газ в доме тверской семьи

Визит зампредседателя Правительства РФ и главы региона в Калининский округ был приурочен к программе социальной догазификации. Фото: ПТО.

10 ююля вице-премьер РФ Александр Новак, руководитель Тверской области Виталий Королев, депутат Госдумы Алена Аршинова и гендиректор компании «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов посетили деревню Красная Новь Калининского округа. Гости приняли участие в подключении к газу дома многодетной семьи Сергея и Юлии Новожиловых (дети Варя, Лиза и Олег), которые жили здесь с 2025 года и использовали электрокотел.

Догазификация ведется по поручению Президента РФ Владимира Путина в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Затраты Новожиловых на подключение внутри границ участка и покупку оборудования компенсировали за счет региональной субсидии, также благодаря областной субсидии семья смогла закрыть ипотеку на дом, купленный у застройщика. Всего в Тверской области от жителей принято свыше 26 тысяч заявок, до границ 22,5 тысячи домовладений газопровод подвели бесплатно, а 15,5 тысячи объектов уже подключены к газу. Тверские льготники получают субсидии до 300 тысяч рублей на работы внутри участков.

Мера поддержки распространяется на многодетные семьи, семьи участников СВО, ветеранов ВОВ, граждан со знаком «Жителю блокадного Ленинграда», членов семей умерших инвалидов и участников ВОВ, ветеранов боевых действий (включая участников СВО) и членов семей их погибших коллег, а также на малообеспеченные семьи и одиноко проживающих граждан.