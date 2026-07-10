Дмитрий Ходарев. Фото: личная страница Дмитрия в соцсетях

Ушел из жизни известный тверской журналист Дмитрий Ходарев. Он скончался 9 июля в больнице.

Его смерть стала неожиданностью для коллег. Дмитрию было всего 60 лет. Юбилей отмечали в феврале этого года года.

Он из тех людей, которые не бросаются словами и не дают пустых обещаний. Десять раз подумает, прежде чем принять решение, а если обещает, то сделает.

Спокойный, уравновешенный, интересный, добрый и отзывчивый человек. Таким запомнят его коллеги. А еще невероятно талантливый и очень профессиональный. Один из лучших журналистов Твери. Окончил МГУ имени Ломоносова. За свою жизнь успел поработать в газетах разных регионов, но в итоге вернулся в родную Тверь.Работал в тверских СМИ. Профессию свою очень любил, не жаловался на жизнь даже в тяжелые времена. А их у него было немало.

Дима умел писать на любые темы, легко и с юмором (что не каждому дано). И читать его статьи было одно удовольствие. Чувство юмора у Димы было действительно отменное. Умел придать с помощью умной шутки очарование даже самому серьезному тексту, рассмешить там, где вроде бы и не смешно.

В последние годы стало подводить здоровье, вот это реально его беспокоило. В одной из наших последних переписок пожаловался:

«Я в начале года буквально дуплетом потерял однокурсника и одноклассника, оба лучшие друзья были. А вчера покупал батарейки, спросил срок годности - назвали 2032 год. И у меня, наверное, впервые всерьёз закралась мыслишка - кто дольше сдюжит, батарейка или я. А сегодня в теленовостях план развития чего-то-там рассматривали до 2065 года, и я чуть ли не с облегчением подумал, что про реализацию этих планов мне писать уж вряд ли придётся))».

Предчувствия его не обманули. В начале июля обострились проблемы со здоровьем и он попал в больницу. Операция прошла успешно, но измученный недугом организм уже не нашел сил, чтобы восстановиться.

Был у Димы такой талант – на скорую руку, за 3 минуты, сочинять философско-юмористические стишки. К праздникам, к дням рождениям коллег, к каким-то событиям.

Вспомнилось такое - о грустном, но опять же с юмором:

И сколь не нес ты слово в массы,

Всему настанет жизни срок.

Всех примут Дмитрово-Черкассы,

Присыплет серенький песок.

Редакция «КП»-Тверь» выражает глубокие соболезнования родным и близким Дмитрия Ходарева.