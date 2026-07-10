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НовостиОбщество10 июля 2026 12:27

В Тверской области УФСИН провело кулинарный поединок на ножах среди осужденных

В исправительных учреждениях региона прошел конкурс профессионального мастерства поваров
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Конкурс приурочили к 160-летию со дня образования службы тыла уголовно-исполнительной системы. Фото: УФСИН Тверской области.

Конкурс приурочили к 160-летию со дня образования службы тыла уголовно-исполнительной системы. Фото: УФСИН Тверской области.

В учреждениях УФСИН России по Тверской области состоялся творческий конкурс профессионального мастерства среди поваров из числа осужденных. Соревнование приурочили к 160-летию со дня образования службы тыла уголовно-исполнительной системы.

Участники продемонстрировали практические навыки владения кулинарными инструментами, знание технологии приготовления пищи, санитарных норм и правил организации рабочего места. Конкурсанты представили на оценку жюри первые и вторые блюда, салаты и выпечку.

Экспертная комиссия оценивала соблюдение рецептуры, вкусовые качества, подачу и оформление готовых блюд. Победителей и призеров наградили дипломами и благодарностями. Организаторы отметили, что конкурс помогает развивать полезные трудовые навыки, востребованные после освобождения.